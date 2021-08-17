Kılıçdaroğlu'ndan 165 başkana teşekkür

17 Ağustos 2021 Salı, 16:34

CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yanı sıra AKP, MHP ve TKP yönetiminde bulunan, toplam 165 belediye başkanına mektup gönderdiği belirtildi.

Mektubunda, cumhuriyet tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bu tür durumlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK FEDAKARLIK"

Yangınla mücadelede, orman personelinden belediye çalışanlarına, emniyet ve sağlık ekiplerinden gönüllülere kadar pek çok kesimin bu duygularla görev yaptığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlıklar göstererek, canla başla çalışan her bir insanımıza minnet borçluyuz. Ülkemizin dört bir yanındaki yerel yönetimlerimiz de dayanışma bilinciyle yangın bölgelerine yardım elini uzattı. Sizler de belediye olarak sunduğunuz katkılarla bu büyük mücadelenin içinde yer aldınız. Ülkemizin orman yangınlarıyla mücadelesine verdiğiniz destek nedeniyle, sizlere ve mesai arkadaşlarınıza en içten şükranlarımı sunarım. Bir daha bu acıları yaşamamak dileğiyle, saygı ve sevgilerimi iletir, çalışmalarınızda başarılar dilerim."