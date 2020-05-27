Kılıçdaroğlu'ndan 27 Mayıs paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs Askeri Müdahalesi'nin 60'ıncı yıl dönümü hakkında bir paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin “biz darbelere karşıyız” demeleri tam bir aldatmacadır..." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz… #27Mayıs
Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin “biz darbelere karşıyız” demeleri tam bir aldatmacadır...
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