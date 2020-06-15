Kılıçdaroğlu'ndan 3. yıldönümünde 'Adalet Yürüyüşü' mesajı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 14:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu‘nun tutuklanmasına tepki olarak başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün üzerinden 3 yıl geçti.

Kılıçdaroğlu, üçüncü yıldönümünde “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır” ifadeleriyle yürüyüşten kesitlerin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşün başladığı günde yaptığı şu açıklamaya yer verildi:

"Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. Adaletten ayrılmayın, herkese hoşgörülü davranın. Adalet hepimiz için, hatta sizi sevmeyenler için de önemli bir duygu. Bu duyguyu manevi dünyamızın yaşatmalıyız. Çocuklara miras olarak söyleyeceğim bu. Kul hakkı yemesinler herkese saygılı davransınlar."

Videoda, yürüyüşte hayatını kaybeden Hasan Tatlı da anıldı. Kılıçdaroğlu’nun “adalet” döviziyle görüntüleri ile birlikte öğretmenlerin, kadınların taşıdıkları pankartlara yer verildi.

Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. #AdaletYürüyüşü3Yaşında pic.twitter.com/YvttKfhSX5 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 15, 2020





"BİZLER MUTLAKA AMA MUTLAKA ADALETİ BU ÜLKEDE TEKRAR TESİS EDECEĞİZ”

CHP’liler de üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşün başladığı Ankara Güvenpark'ta bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, sözlerine adalet yürüyüşü sırasında vefat eden Hasan Tatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve partililere sabır dileyerek başladı. Akıllı, "Adalet yürüyüşü sonrası umut yeşermiştir. Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da, Mersin'de, Bolu'da, Kırşehir'de, Artvin'de ve hatta tüm Türkiye'de korku duvarları yıkılmaya başlanmıştır. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun herkes bilmelidir ki, bizler mutlaka ama mutlaka adaleti bu ülkede tekrar tesis edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılması parti yönetiminde sert tepkiye karşılanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasından bir gün sonra "Bıçak kemiğe dayandı artık yeter. Adaletin olmadığı ülkede barış olmaz" diyerek Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a “Adalet Yürüyüşü” başlatmıştı. Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017’de başlattığı yürüyüş, 24 gün sürmüştü. Kılıçdaroğlu, “hak, hukuk, adalet” sloganıyla 432 kilometre yürümüştü.