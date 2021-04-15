Kılıçdaroğlu'ndan Altan'a "Geçmiş olsun" telefonu

15 Nisan 2021 Perşembe, 16:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Leman Beşikçi'yi yitiren sosyolog İsmail Beşikçi'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, ayrıca cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan'ı da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Leman Beşikçi'yi yitiren sosyolog İsmail Beşikçi'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu ayrıca, cezaevinden dün tahliye edilen Ahmet Altan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.