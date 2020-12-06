Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

06 Aralık 2020 Pazar, 22:08

CHP kurumsal hesabından yapılan paylaşımla, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın “İşçinin, memurun, emeklinin aylığı, gerçek enflasyona göre belirlenmeli. Asgari ücret müzakereleri de en az aylık 3 bin 100 liradan başlamalı” sözlerine yer verildi.

Öztrak'ın CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısındaki, enflasyon ve asgari ücret konularındaki bölümü, video olarak paylaşıldı.

Videoda Öztrak'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Tıpkı vaka sayıları gibi enflasyon rakamları da geriye doğru güncellenmeli.Kasım ayında aylık enflasyon rekor kırdı. 12 aylık enflasyon yüzde 14’ü aştı. Enflasyondaki rakiplerimiz: Nijerya, Liberya, Zambiya... Ama herkes biliyor ki vaka sayıları gibi, bu enflasyon rakamları da gerçek değil. Bağımsız araştırmacıların rakamları TÜİK’in enflasyonunun çok üstünde. TÜİK’e göre son 3 ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 5,5. Ama akademisyenlerden oluşan “Enflasyon Araştırma Grubu’na” göre aynı dönemde gerçekleşen enflasyon yüzde 9,9. TÜİK’in açıkladığının iki katı. Şu anda asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Yarın öbür gün memurun, emeklinin maaş zamları da belirlenecek. Tüm bu ücret ve maaş görüşmelerinde en önemli gösterge enflasyon."

"Milletin maaşını ücretini artırırken, makyajlı TÜİK enflasyonunu dikkate alırsanız, insanımızı enflasyona ezdirirsiniz. Buradan çok açık, çok net bir çağrı yapıyoruz. Tıpkı vaka sayılarında olduğu gibi, enflasyon rakamları da geriye doğru güncellenmelidir. İşçinin, memurun, emeklinin aylığı gerçek enflasyona göre belirlenmelidir. Makyajlı enflasyon rakamlarıyla daha fazla kul hakkına girmeyin. Diğer taraftan madem yandaş müteahhitlere garantileri dolar, avro karşılığı bütçeden ödüyorsunuz, vatandaşın asgari ücretini, maaşını da dolar, avro karşılığı belirleyin. Asgari ücret müzakereleri, aylık en az 3 bin 100 liradan başlamalı.Yandaşınıza dolarla avroyla para ödemek için gerekçe üretirken, millete para vermemek için gerekçe üretmekten vazgeçin.Gelin müdahale ettiğiniz enflasyon verilerini geriye doğru güncelleyin. Gerçek enflasyon rakamlarını milletimize açıklayın."

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

Kampanyaya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da destek verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir" dedi.