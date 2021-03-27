Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı...

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2021 Cumartesi, 17:28
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; "Adaleti, merhameti ve daima barışı esas almayı bize öğütleyen güzel dinimizin mübarek gecelerinden biri olan Berat Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin #BeratKandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı. 



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