Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

26 Mart 2021 Cuma, 09:29

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AKP KONGRELERİ





Bu görüntü nedir? Sokaktaki, kahvedeki, arabadaki insana ceza kestiler. 3 ay içinde 254 bin kişiye ceza kesilmiş. Şu görüntülere bakın. Bu iktidar güven vermeyen iktidar. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Bu iktidar nasıl bir iktidar? Vatandaş görüyor bunu. Şikayet ediyor.

Halkın desteğiyle iktidara geleceğiz ve ilk bir hafta içinde faiziyle beraber ceza kesilen 254 bin kişinin parasını iade edeceğiz. Sağlık Bakanı tweetler atıyor, mesajlar veriyor, kalabalık yerlerde durmayın diyor. Bu yatay çekim falan değil. Normal bir çekim.

Biz böyle bir kurultay yapmadık, insanımıza saygı duyduk. Sadece delegeler geldi, gazeteciler için ayrı salonlar yarattık. Sağlık konusunda ne gerekiyorsa onları yaptık. İnsana değer vermiyorlar. Hiç olamazsa kendi delegelerine duysaydın keşke. Umarım buradaki herkes aşılanmıştır. Bu tabloyla Türkiye'nin tamamını kırmızıya dönüştürecekler.

3 ay için rakam vermiştim 254 bin kişiye ceza kesildi. Pandemi dönemi içinde bu tablo varsa, kongreleri yaptılarsa, oraları lebaleb doldurdularsa ve hiç kimseye ceza vermedilerse vatandaşın ne günahı var? Bütün cezalarını kaldıracağım, ödenmişse hepsini iade edeceğim. Örnek olması gereken kişinin yaptığı, ortaya koyduğuna bakın. Haklarını iade edeceğiz, söz verdim bunu yapacağım. Toplumda mağdur yarattığınız zaman siz sosyal devlet olmazsınız.



ERDOĞAN'A 'MUHTARLIK ÖNERİSİ' YANITI

Adamların dünyadan haberi yok, muhtar dünyasından haberi yok. Bazı mahallelerin nüfusu ilden büyük. Bayburt merkezinden büyük mahalle var. Oradan çok daha büyük olan bir muhtarlık tek başına mahalleyi yönetiyor, bu muhtarın bir yardımcısı bile yok ama vekillerin danışmanları var. Erdoğan ne derse desin, muhtara hem bütçeyi hem de yardım vereceğim.

'CHP SAĞA KAYDI' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Parti adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi, benim değil halkın partisi. Yok sağa kaydı yok sola kaydı bunların tamamı asparagas. Cumhuriyet Halk Partisi, geniş kitlelere açılıp bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu anda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. 21. yüzyılın Türkiye'si 18. yüzyılın kavramlarıyla yönetilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar bulmak zorundayız. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir, sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz, birileri de otoriter meseleleri.

450 MİLYON DOLAR TARTIŞMASI

En büyük voliyi vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Faiz yükseliyor bunlar kazanıyor, dolar bunlar kazanıyor. Bu işin mağdurları esnaf, köylü, işçi. Naci Ağbal görevden alındı. 450 milyon dolar el değiştirdi. Aradaki milyonları kim vurdu? Açıklıyorlar mı, açıklamıyorlar. Bu para kimin parası? 128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor. Yayınlama yapıyor. Şu kadar doları sattım diyor. 128 milyar doları kime sattı, kaçtan sattı? Yayınlamıyorlar. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI

Tek adam hükümeti var. Kabine dediğiniz o zaten. O kişi nasıl talimat veriliyorsa gereği yerine getiriliyor. O bakanlara da suç bulmamak lazım. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç kimse bunların kongreleriyle ilgilenmedi. Bu bakanların bir işlevi var mı? Bunlar bakan değil, bunlar seçimle gelmiş insanlar değil, atanan devlet memuru bunlar.

"SONBAHARDA SEÇİM OLABİLİR"

Seçim sonbaharda olabilir. Yürütemiyorlar. Ne alırsanız alın dolarla. Yerli ve milliyiz diyorlar, neresi yerli ve milli? Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar. Halkın hali ortada. Bunlar Türkiye'yi artık yönetemezler. Bütün dünyayla kavgalılar. Rusya geldi askerlerimizi şehit etti. Rusya'yı kınayacağımıza Putin'in kapısında beklediler. Sandığı koysunlar. Sandık koymaktan korkuyorlar.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın? HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Onlar istiyorlar ki biz muhalefet olarak birbirimize girelim. HDP ittifakta yok. Biz dört parti olarak ittifak halindeyiz. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi.

Siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz. Zorla partiyi kapatmak istiyorlar. Niye zorla yapıyorsunuz bunu? Bahçeli'nin hoşuna gitsin diye yapıyorsunuz bunu. Bahçeli teslim almış bunları.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Bunlar kadına karşı şiddeti savunuyorlar. Belli çevrelerden nasıl oy alabilirim hesabıyla yapılmış bir harekettir bu. Sen ne yaparsan yap, senin yolun göründü. 19 yıldır devleti yönetiyorsun, 10 milyonu aşkın işsiz yaratıyorsun. İstanbul Sözleşmesi'nin hangi maddesinden rahatsız olmuş? Neyinden rahatsız olmuş? Biz kadın şiddet görmesin istiyoruz, kadın ikinci sınıf olmasın istiyoruz.

ŞENTOP'UN AÇIKLAMALARI

Erdoğan koltuğunu koruma peşinde. İsterse Türkiye'de yangın çıksın. Hiçbiri umrunda değil. Bir gece kararıyla Möntre'den, Lozan'dan çıktık diyebilir ama buna yetkisi yok. Şentop aracı kişi. TBMM'nin fiili olarak başkanı değildir. Erdoğan'ın talimatlarına göre seçilmiş bir kişidir.

"GENÇLER TABLOYU GÖRÜYOR"

Gençler bu tabloyu görüyor. Yüzde 100'e yakınlığın oy vermemesi lazım. Nefes alamıyor gençler. Tweet attığı zaman hapise girer miyim, girmez miyim diye düşünüyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar çoğu işsiz. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin 2023'de kaderini belirleyecek. Çünkü ilk kez demokrasi için oy kullanacaklar.