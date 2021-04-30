Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a aşı tepkisi: Neyse ki en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık." açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 17 günlük 'tam kapanma' süreci öncesi "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay güçleşiyor, sonra aşı bolluğu bekleniyor." açıklaması tartışılırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
"AŞI NEREDE? DİYORUZ', 'KABUL ETMİYORUM' DİYOR"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın açıklamasına atıfta bulunarak "Aşı nerede?' diyoruz, 'Kabul etmiyorum' diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık." eleştirisinde bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Video Haberler
- Erdoğan tam kapanmada nerede olacak?
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama