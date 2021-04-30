Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a aşı tepkisi: Neyse ki en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık

30 Nisan 2021 Cuma, 14:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 17 günlük 'tam kapanma' süreci öncesi "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay güçleşiyor, sonra aşı bolluğu bekleniyor." açıklaması tartışılırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



"AŞI NEREDE? DİYORUZ', 'KABUL ETMİYORUM' DİYOR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın açıklamasına atıfta bulunarak "Aşı nerede?' diyoruz, 'Kabul etmiyorum' diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık." eleştirisinde bulundu.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: