Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'avluda küfür' tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami çıkışı yaptığı açıklamalara değindi. Kılıçdaroğlu, "Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet..." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Üsküdar'daki cami çıkışında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayımladığı mesajlarda, Erdoğan'ın göçmenler hakkındaki açıklamalarına değinerek, "Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:
Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet... Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan!
Bir televizyon programında “sığınmacı alacağız, bu bir cibilliyet meselesi” diyorsun; yarım saat sonra uyanıp "sınırlara duvar örüyoruz" diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin.
Erdoğan, yineliyorum: Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler, belli ki sen saraylardan göremiyorsun.
Özetle Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini “şimdilik” iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin!
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