Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın 'mülteciler' açıklamasına sert yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'mültecileri almaya devam edeceğiz' açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz'' sözlerine ''Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim'' yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
"GEL MAHALLESİNİ SATMAK İSTEDİĞİN HALKTAN ONAY ALALIM"
"Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz" demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı 'yatırım' olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim.
"NEDEN KAÇIYORSUN?"
Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun? Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur. Erdoğan Arap mülteci - Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor ama tamamıyla halkı manipüle etmeye çalışıyor.
"ERDOĞAN SİYASAL MANİPÜLASYONLAR PEŞİNDE"
Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde. Konuya bu akşam Habertürk'te katılacağım canlı yayında daha detaylı değineceğim.
"BU GELEN AFGANLAR İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?''
Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye'ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan, “iyi finansmanla yenilerini alacağız” söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?
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