Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

06 Ağustos 2021 Cuma, 10:06

Merkez Bankası (TCMB) anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16,30'a yükselirken, yıl sonu dolar tahmini ise 8,94'e düşürüldü.

Merkez Bankası; reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla gerçekleştirdiği '2021 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,94'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 16,30'a yükseldi.



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