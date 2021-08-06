Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapacağız

Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Önceliğim okulları yüzyüze eğitime hazır hale getirmektir. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 14:34
Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapacağız
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Prof. Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etti, yerine Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na üç bakan yardımcısı ataması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreninde konuşan yeni Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer, "Dünya ile daha rekabet edebilir eğitim sitemi gerekiyor. Önceliğim okulları yüzyüze eğitime hazır hale getirmektir. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Okulları kapalı tutmak ginbi bir lüksümüz yoktur." açıklaması yaptı.

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