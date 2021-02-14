Kılıçdaroğlu'ndan Gara şehitleri paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara şehitleri için sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, ''Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Ama bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri 'bizden' ve 'sizden' diye bağırarak konuşuyorlar. Allah aşkına kim bizden kim sizden'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2021 Pazar, 18:28
Kılıçdaroğlu'ndan Gara şehitleri paylaşımı
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacaklarını ve mücadele edeceklerini bildirdi. 

Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik, bugün Gara'dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız. Kamu görevlileri var, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Ama bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri 'bizden' ve 'sizden' diye bağırarak konuşuyorlar. Allah aşkına kim bizden kim sizden. İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız. Ama birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız" dedi.


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