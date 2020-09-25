Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a telefon
HDP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı arayarak, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin dayanışma mesajını ilettiği belirtildi.
HDP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Mithat Sancar’ı telefonla aradığı belirtildi.
Görüşmede Sancar'ın, soruşturmaya ilişkin detayları paylaşarak hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ve bu nedenle HDP’ye yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerini örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını söylediği kaydedildi.
Sancar'ın görüşmede, "Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir" dediği, soruşturmaya karşı Türkiye’nin her kesiminden yükselen tepkiyi önemsediklerini aktardığı ifade edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği, muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada ayrıca destek ve dayanışma duygularını paylaştığı da kaydedildi.
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