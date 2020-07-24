Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı

24 Temmuz 2020 Cuma, 14:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yılı nedeniyle, "Ülkemizin tapu senedi olan Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.,

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz 1923'te kapitülasyonların tamamen kaldırıldığı ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını da belirleyen Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yılına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Lozan Barış Antlaşması'nı kendisinin kaleme aldığı 'Nutuk'ta şöyle anlatır: "Bu antlaşma, Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevres Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir."