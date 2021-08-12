Kılıçdaroğlu'ndan 'provokasyon' uyarısı: Sorumluları ile hesaplaşacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenlere yönelik provokasyonlara karşı uyardı ve "Bu işin sorumluları ile hesaplaşacağız, kurbanları ile değil" diye yazdı.
Ankara Altındağ'da gece saatlerinde göçmenlerin ev ve dükkanlarına yönelik saldırılar Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Kılıçdaroğlu, provokasyon uyarısında bulundu.
"SORUMLULARI İLE HESAPLAŞACAĞIZ, KURBANLARI İLE DEĞİL"
"Sevgili vatandaşlar, herkes çok hassas farkındayım ama hepimiz sakin olmak zorundayız" çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu işin sorumluları ile hesaplaşacağız, kurbanları ile değil" düşüncesini dile getirdi. "Yarın halledeceğimiz bir mesele için, bugün sizi provoke etmelerine izin vermeyin" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız" dedi.
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