Kılıçdaroğlu’ndan Sakarya’da saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2020 Pazar, 13:30
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da çalıştıkları sırada darp edilen fındık işçilerinden Kasım Demir'i telefonla aradı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.


Video Haberler