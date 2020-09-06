Kılıçdaroğlu’ndan Sakarya’da saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da çalıştıkları sırada darp edilen fındık işçilerinden Kasım Demir'i telefonla aradı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Video Haberler
- KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı
- Rus yapımı roket askerin omzunda patladı
- KPSS Sınavı'na geç kalan adaylar kapıda kaldı
- Normalleşme anlaşması şaşkınlığı kamerada
- Minibüs şoförünün polisten kaçma anı kamerada
- İlk defa karşılaştılar! Tam 3 bin yıllık
- Sapık şeyhten cennet vaadi! Dikkat çeken FETÖ detayı
- Irkçı saldırıya uğrayan işçilerden kan donduran ifadeler
- Emniyet müdüründen maskesiz yurttaşa: Bin TL fazla çek”
- Gazeteci Müyesser Yıldız için 15 dakikalık susma eylemi