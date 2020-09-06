Sakarya’da ırkçı saldırıya uğrayan işçiler ifade verdi: Bizi yakıp öldüreceklerini söylediler

06 Eylül 2020 Pazar, 09:28

4 Eylül günü Sakarya’da saldırıya uğrayan 16 fındık işçisi döndükleri Mardin’de Mazıdağı Jandarma Komutanlığı’na başvurup şikayetçi oldu. Fındık işçileri Diyarbakır ve Mardin barolarından dokuz avukat eşliğinde ifade verdi.

İşçilerin jandarma komutanlığında ‘mağdur’ sıfatıyla ifadelerinin alındığını belirten Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik, “Mazıdağı Savcılığı üç kişi haricinde geriye kalan 13 vatandaşımızın ifadelerini ‘tanık’ olarak almak istemişlerdir. Bu hukuka aykırıdır. Avukatlarımızın itirazı üzerine hepsinin mağdur sıfatıyla ifadelerine başvuruldu ve ifadeleri tamamlandı” dedi. Elik, yaşanan olayla ilgili şu bilgileri verdi:

* 4 Eylül günü Mazıdağı’ndan Sakarya’ya fındık toplamaya giden köylülerimiz saldırıya uğradı. Tarlada çalıştıkları esnada tarla sahipleri tarafından kendilerine hakaret edilmiş. Bunu jandarmaya bildireceklerini söylemeleri üzerine ‘Burası Mardin değil’ denilerek, ağır hakaretlere ve küfürlere maruz kalarak darp edilmişler. Bu tür ırkçı saldırılar maalesef son zamanlarda oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bu uzun zamandır süregelen cezasızlık politikasından kaynaklanıyor.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASININ GERÇEKLERLE ALAKASI YOK

* Bu saldırıları yapanlar, bu olayların failleri kendilerinin korunacaklarını düşünüyorlar. Uygulamada da olan gerçekte budur. Soruşturma yapılmadan, olayların üstü örtülmeye çalışıldığı için maalesef olaylar gün geçtikçe artıyor. Sakarya Valiliği’nin yapmış olduğu açıklamanın gerçeklikle bir ilgisi yok. Olay tamamıyla sosyal medyaya yansıdığı gibidir. Mardin Barosu olarak bu sürecin takipçisi olacağız.

Darp edilen işçilerden Şilan Demir ile Baran Demir Medyascope’tan Ferit Aslan’a saldırının detaylarını anlattı:

YAKIP ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Şilan Demir: Sabah saatlerinde tarlaya gittik. Tarla sahibi bize küfür etti. Biz de bu hakareti kabul etmeyeceğimizi belirterek eve döndük. Daha sonra arazinin sahibi ve yakınları ellerinde sopalarla size saldırdılar. Bir tanesinin elinde de balta vardı. Bizi yakıp öldüreceklerini söylediler. Babam ve kuzenime bir şey olmasın diye araya girerken bana bir yumruk attılar, yere düşünce de vurdular.

DAYIMIN KIZINI YUMRUKLADILAR

Baran Demir: Biz tenekeleri bıraktık eve gittik. Çalıştığımız yerin üç çocuğu geldi. Önce tartıştılar sonra bize saldırdılar. Bizi ölümle tehdit ettiler ve ellerindeki sopalarla vurmaya başladılar. Birinin elinde balta vardı. Aramızda kadın ve çocuklar da vardı. Dayımın kızını yumrukladılar. Biz adalet istiyoruz. Bize saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz. Orada bizi öldürürler diye şikayette bulunma fırsatı dahi bulmadan hemen geri döndük.

NE OLMUŞTU?

Türkiye gündemine sosyal medya üzerinden 'Fındık işçilerine ırkçı saldırı' diye yansıyan olayın ardından yapılan araştırmalarda Kocaali ilçesinin iki ayrı mahallesinde fındık işçilerine yönelik iki ayrı saldırının gerçekleştiği ortaya çıktı. İlk saldırı 22 Ağustos'ta Selahiye Mahallesi'nde, ikinci saldırı ise aynı ilçenin Köyyeri Mahallesi'nde 4 Eylül'de yaşandı. İlk saldırıda bahçe hissedarlarının kavga ettiği ve bahçede bulunan fındık işçilerinin de yaralandığı belirtildi. İkinci olayda ise kendilerine kötü davranılmasına karşı çıkan işçilere saldırı gerçekleştirildi. Bazı işçiler darp edilirken olay sırasında çekilen görüntüler sosyal medyaya yansıdı ve tepkilere yol açtı.



Kaynak: Sözcü