Kılıçdaroğlu'ndan 'Şimdiki Zaman Siyaset' telefonu: Yayından kaldırılmasına anlam veremedim
Gazeteci Gürkan Hacır'ın Halk TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programı yayından kaldırıldı. Hacır'ın aktardığına göre programın kaldırılması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Türkiye’nin en çok izlenen haber tartışma programının yayından kaldırılmasına bir anlam veremedim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Gazeteci Gürkan Hacır'ın sunduğu, Halk TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programı yayından kaldırıldı.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Gazeteci Gürkan Hacır, kararın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tarafından alındığını belirtti.
Hacır Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle yazdı:
"Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak Şimdiki Zaman Siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamamızı gösterdi. Bu durum Halk TV'nin diğer günlerdeki raitinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere."
"YOLLARIMIZ 4. KEZ AYRILDI"
Programın yorumcularından eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim." dedi.
KILIÇDAROĞLU, 'ANLAM VEREMEDİM' DEDİ
Programın sunucusu Gürkan Hacır, konu ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.
Hacır, telefonda CHP liderinin “Türkiye’nin en çok izlenen haber tartışma programının yayından kaldırılmasına bir anlam veremedim” diyerek üzüntülerini dile getirdiğini “Sizi başka mecralarda izleyebilmeyi umuyorum” dediğini açıkladı.
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