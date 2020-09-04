Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Kongresi'nin 101. Yıl Dönümü mesajı

04 Eylül 2020 Cuma, 12:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü mesajında "Milletimizin bağrından çıkan Kuvayi Milliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği Sivas Kongresi 101 Yaşında" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünü şu sözlerle kutladı:

"Milletimizin bağrından çıkan Kuvayi Milliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği Sivas Kongresi 101 Yaşında. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emperyalizme karşı onurlu bir duruş gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum"