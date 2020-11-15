Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması

15 Kasım 2020 Pazar, 11:11

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi üzerine iddiası tartışmaya neden oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın iddiasını gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” dedi.





2017'de Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) yaptığı Ortadoğu konulu toplantıya katıldığını açıklayan Kılıçdaroğlu, toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğunu aktararak, “Ortadoğu’yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Anayasa konusunda da toplantı yaptı. Akademisyenler görüşlerini ifade ettiler. Ortada ‘Bir anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı’. Böyle bir şey yok. Hayretle izliyorum” diye konuştu.

DAVUTOĞLU ZİYARET EDECEK

Tek bir partinin ‘mutfağında anayasa hazırlanamayacağını’ vurgulayan Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dört partiyle oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Demokrasiye inanan pek çok siyasi parti lideri de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz eder. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden ne anlaşılacağı partiler kendi ekipleri özel olarak çalışıyorlar. Sayın Davutoğlu, bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde siyasi partileri ziyaret edip, görüşlerini ifade edeceklerini açıkladı.”

"İLK BAŞVURACAĞIM PARTİ İYİ PARTİ"

“Biz bir anayasa konusunda çalışma yapacak olursak, başvuracağım ilk parti İYİ Parti, Sayın Meral Akşener’dir. Onun görüşlerini almak olacaktır. Böyle bir çalışma yok, bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var.”