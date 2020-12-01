Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara 'toplantı' tehditi: Görüşene hizmet yok!

MHP’li Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’de muhtarlarla buluşacağı saate toplantı ayarladığı ortaya çıktı. MHP'li Başkan Uzunluoğlu, toplantıya gelmeyen muhtarların taleplerini dikkate almayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 21:45
Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara 'toplantı' tehditi: Görüşene hizmet yok!
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Aralık 2020 tarihli programı belli oldu. Kılıçdaroğlu 2 Aralık 2020 Çarşamba günü Kayseri'de, 'Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

"KATILIM SAĞLAMAYANA HİZMET YOK"

Tele1'de yer alan habere göre MHP'li Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla buluşacağını açıkladığı saate toplantı koydu. Muhtarlara yollanan kısa mesaj ile bilgilendirme yapan MHP'li Uzunluoğlu, "Katılım sağlamayan muhtarlarımızın talepleri dikkate alınmayacak" ifadelerini kullandı.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler