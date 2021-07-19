Kim Jong-un popüler kültüre savaş açtı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:29

Yozlaşan Batı kültürünün genç Kuzey Korelileri etkileyeceği korkusuyla ‘aslan yelesi’ saç stili ve dar jean pantolonları yasaklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de K-Pop ile ilgili açıklama yaptı.

ABD’li ünlü gazete New York Times, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Güney Kore’de ortaya çıkan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop’u ‘tehlikeli kanser’ olarak nitelendirdiğini okuyucularına aktardı.

K-POP AKIMINA KARŞI KAMPANYA BAŞLATTI

NTV'nin NY Times'tan aktardığı habere göre, Kim Jong-un’un Kuzey Kore'nin kültürünü zedelediğini söylediği K-Pop akımına karşı kampanya başlattığını bildirirken, Güney Kore popüler kültürünün belirtilerini taşıyan tüm içeriklerin ayıklanmasını istediğini söyledi.

Haberde, Güney Kore popüler kültür içeriklerinin ülkesindeki "kıyafetleri, saç stillerini, konuşma tarzını ve davranışları" bozduğunu düşünen Kim Jong-un’un, ülkeye K-dramaları ve K-pop müziğini kaçak yollardan sokan Kuzey Korelilerle, güvenlik yetkililerinin farklı biçimlerde ilgileneceğini söylediği bildirildi.

5 İLA 15 YIL HAPİS İDDİASI

Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi de geçtiğimiz yıl Kuzey Kore’de, Güney Kore kültür endüstrisi içeriklerini izlerken yakalanan veya elinde bulunduran kişileri çalışma kamplarında çalışmaya zorlayacak bir yasayı geçirdiğini bildirmişti.

Daily NK, çıkarıldığını belirttiği yasaya göre K-içerikleri izleyen ya da elinde bulunduran kişilerin 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası alacağını iddia etmişti.

İDEOLOJİK KONTROL

Konuyla ilgili New York Times'a konuşan, Güney Kore'ye iltica eden ve K-pop içeriklerini Kuzey Kore'ye sokan bir şebekeyi işleten Jung Gwang-il, “Genç Kuzey Koreliler Kim Jong-un'a hiçbir şey borçlu olmadıklarını düşünüyor” derken, “Ailesinin yönetiminin geleceğinin temelini kaybetmek istemiyorsa gençlerin üzerindeki ideolojik kontrolünü yeniden sağlamalı” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri, 2018 yılında gerçekleşen ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in katıldığı tarihi zirve öncesi Pyongyang’da düzenlenen Bahar Geliyor" isimli etkinlikte K-pop sanatçılarını izlemişti.