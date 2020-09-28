Kim Kardashian'dan Azerbaycan paylaşımı: Türkiye uyarılmalı
Ermeni asıllı televizyon yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kardashian yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dahil oldu.
Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, yaptığı paylaşımlarda, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.
"TÜRKİYE UYARILMALI"
Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyledi.
"Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurmasıyla için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı" diyen Kardashian, Türkiye'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.
Kardashian'ın Twitter paylaşımları şu şekilde;
Please share the news @esrailian Armenians in #Arstakh have been attacked. We are praying brave men & women risking their lives to protect Artsakh & #Armenia. The news is misleading & these are not “clashes.”— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020
Call upon Baku to cease all offensive uses of force, cut off all US military aid to #Azerbaijan being used against Armenians & warn #Turkey to stop sending arms & fighters to Baku ???????????— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali
Video Haberler
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
- Otobüste gergin anlar! Şoför ile yolcu birbirine girdi
- Kilosu 20 lira! Bu balık hem zehirli hem lezzetli
- Kasksız sürücüden şaşırtan maske savunması
- Maskesiz yolcudan akıllara durgunluk veren çözüm önerisi
- Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoke etti
- Azerbaycan, Ermenistan tankını böyle vurdu!
- Halk Tv ekranı böyle karardı
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali