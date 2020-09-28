Kim Kardashian'dan Azerbaycan paylaşımı: Türkiye uyarılmalı

Ermeni asıllı televizyon yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kardashian yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:09
Kim Kardashian'dan Azerbaycan paylaşımı: Türkiye uyarılmalı
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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dahil oldu.

 Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, yaptığı paylaşımlarda, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

"TÜRKİYE UYARILMALI"

Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyledi.

"Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurmasıyla için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı" diyen Kardashian, Türkiye'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.

Kardashian'ın Twitter paylaşımları şu şekilde;



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