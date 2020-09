Kim Kardashian'dan Azerbaycan paylaşımı: Türkiye uyarılmalı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dahil oldu.

Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, yaptığı paylaşımlarda, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyledi.

"Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurmasıyla için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı" diyen Kardashian, Türkiye'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.

Kardashian'ın Twitter paylaşımları şu şekilde;

Please share the news @esrailian Armenians in #Arstakh have been attacked. We are praying brave men & women risking their lives to protect Artsakh & #Armenia. The news is misleading & these are not “clashes.”