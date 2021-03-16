"Kim Var Orada?" Muhsin Ertuğrul sahnede

16 Mart 2021 Salı, 05:24

İngilizce altyazı ile oynanacak olan oyun dünyanın her yerinden seyredilebilecek. Oyun, Muhsin Ertuğrul’un hayat hikâyesini sahnelerken Osmanlı’dan Cumhuriyetin ilk zamanlarına uzanan tiyatro sahnelerimizin dönüşümünü tartışmaya açıyor.

Özgür Eren’in yönettiği oyunda, Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz ve İlker Yasin Keskin rol alıyor.