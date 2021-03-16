"Kim Var Orada?" Muhsin Ertuğrul sahnede

Muhsin Ertuğrul’un hayat hikâyesini anlatan Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i Moda Sahnesi’nin canlı yayında tiyatro programı kapsamında 19 Mart’ta saat 21.00’de seyirci ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2021 Salı, 05:24
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İngilizce altyazı ile oynanacak olan oyun dünyanın her yerinden seyredilebilecek. Oyun, Muhsin Ertuğrul’un hayat hikâyesini sahnelerken Osmanlı’dan Cumhuriyetin ilk zamanlarına uzanan tiyatro sahnelerimizin dönüşümünü tartışmaya açıyor. 

Özgür Eren’in yönettiği oyunda, Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz ve İlker Yasin Keskin rol alıyor.


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