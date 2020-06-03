Kiralara ne kadar zam yapılacağı belli oldu

03 Haziran 2020 Çarşamba, 15:20

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs’ta TÜFE yıllık yüzde 11,39, aylık yüzde 1,36 arttı. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 12,10 oldu. Buna göre, haziran ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı yüzde 12.10 oldu.

Hesaplama örneği

– Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

– Zam oranı: yüzde 12,10

– Zam bedeli: 121 lira

– Zamlı kira bedeli: 1.121 lira