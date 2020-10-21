Kırgızistan seçimlerini yenileyecek tarih belli oldu

21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:25

Kırgızistan'da Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 120 sandalyeli meclisin üyelerinin belirleneceği seçimin 20 Aralık'ta tekrarlanması için seçim takvimi ve bütçesinin onaylandığı belirtildi.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları, yüzde 7'lik seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin destekçilerinin düzenlediği gösteriler sonucunda iptal edilmişti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov 15 Ekim'de görevinden istifa etmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün yeni Bakanlar Kurulunu onayladım ancak bu gerilimi azaltmadı. Derhal istifam için talepler devam ediyor. Mevcut durum iki taraflı bir çatışmaya yakın. Bir tarafta göstericiler öteki tarafta güvenlik güçleri. Asker ve güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı Konutlarını korumak için silah kullanmak zorundadır. Benim için her bir yurttaşımın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Tarihte halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak istemiyorum. Bu nedenle görevimden istifa etme kararı aldım."