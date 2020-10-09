Kırgızistan’da başbakan ve kabine üyeleri görevden alındı

Protestolara neden olan seçimlerin ardından Kırgızistan’da siyasi kriz sürüyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov hükümeti ve başbakanı görevden alan kararnameyi imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 11:19
Kırgızistan’da başbakan ve kabine üyeleri görevden alındı
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Ülkedeki protestolu seçimlerin ardından geniş çaplı gösterilerin yaşandığı Kırgızistan'da Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Boronov ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından, ülke genelinde protestolar başlamış, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunan protestocular seçimin iptalini istemişti. Merkez Seçim Kurulu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Ceenbekov'a yakın partilerin 'kitlesel oy satın alma kampanyası' yürüttüğünü açıklamış, sonuçlarının geçersiz olduğunu duyurmuştu.

Ceenbekov, "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım" açıklamasında bulunmuştu.


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