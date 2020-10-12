Kırgızistan’ın başkentinde yeniden OHAL ilanı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 13:13

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, başkent Bişkek'in sınırları içinde yeniden olağanüstü hal ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un kararnamesiyle İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev'in Bişkek’teki silahlı kuvvetler komutanlığına getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Olağanüstü hal sırasında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir ve görsel, sportif ve diğer kitlesel etkinliklerin yanı sıra grevler, toplantılar, mitingler, yürüyüşler, gösteriler yasaklanabilir" dendi. Kararın yeniden imzalanma gerekçesi olarak parlamentonun 3 gün içinde görüşmemesi gösterildi.

Sputnik’in haberine göre, bugün TSİ 17:00'da başlayacağı ve şiddet olayları sonrası vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanacağı belirtilen olağanüstü hal, 19 Ekim'de TSİ 04:00'te sona erecek.



