Kırklareli Belediye Başkanı CHP'ye geçiyor
Yerel seçimlerde aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız seçimlere giren ve Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP’ye geri dönüyor.
"muhalif.com.tr"de yer alan habere göre, TBMM Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, Kesimoğlu’na rozetini takacak. Kırklareli’nin tüm CHP’li belediye başkanları ve meclis üyeleri de yarınki törende hazır bulunacak. Gelecek olan ziyaretçilerin HES kodları ve kimlik bilgileri CHP Grubu’na iletildi. Ziyaretçi yasağı bulunan Meclis kampüsüne giriş içinde izinler de alındı.
İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETMİŞTİ
Mehmet Siyam Kesimoğlu, üç gün önce CHP Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etmişti. Kırklereli CHP Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul ile partililer tarafından alkışlarla karşılanan Kesimoğlu, sosyal medya hesabından, "CHP Kırklareli İl Başkanı Sayın Alaaddin Güncer, Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul'u ve yönetimlerini makamlarında ziyaret ettim. Değerli başkanlarımıza ve saygıdeğer CHP ailesine bu güzel ağırlama için çok teşekkür ediyorum" paylaşımında bulunmuştu.
BAĞIMSIZ OLARAK KAZANMIŞTI
Kesimoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyince partisinden istifa bağımsız olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanmıştı.
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