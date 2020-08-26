Kırklareli’nin Vize ilçesinde vahşet: Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:38

Olay, Vize ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut ve Vesile Küçükesin çiftinin yaşadığı evden kendilerine ait otomobilin hızla uzaklaştığını fark eden komşuları durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve giden yaşlı çiftin komşuları, kapı ve pencerenin açık olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 72 yaşındaki Aykut Küçükesin ve 73 yaşındaki eşi Vesile Küçükesin'i bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, jandarma ekipleri hızla evden uzaklaşan aracın peşine düştü.

KAÇAN ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay yerinden otomobille kaçan C.Y. isimli zanlı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu trafik kazasına karıştı. Trafik kazası geçiren zanlı C.Y. kıskıvrak yakalanırken, zanlının 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi Caner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Caner Y.,'nin adliyedeki sorgusu sürerken, öldürülen çiftin Gazi Mahallesi'ndeki yaşadığı eve sevenleri akın etti. Toplanan kalabalık, öldürülen emekli öğretmen çift için gözyaşı dökerken polis, evin kapısını mühürleyerek etrafına şerit çekti.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Öldürülen emekli öğretmen çiftin, ilçelerinde büyük üzüntü yaşattığını belirten Vize Belediye Bas¸kanı Ercan O¨zalp, "I·lc¸emizde olmaması gereken olay oldu. Çok u¨zgünüz. Du¨nya tatlısı insanlardı. Binlerce o¨gˆrencisi var, ben de onun öğrencilerinden bir tanesiyim, c¸ok u¨zu¨ntu¨lu¨yu¨m. Aks¸am da buradaydım. So¨yleyecek, anlatacak kelimeler bulamıyoruz. 'Vize’de iki gu¨zel insan kim var?' diye sorsanız so¨ylenecek insanlardı. Su¨tten kediyi kovmazlar, karıncayı incitmezler. C¸ok u¨zu¨ntu¨lu¨yu¨z, bo¨yle bir olayla kars¸ılas¸tık. Şüpheli yakalanmıs¸. Yetkili makamlar cezalarını verecek ancak giden hiçbir şekilde geriye gelmez. Hepimizin bas¸ı sagˆ olsun" dedi.

'KARINCAYI İNCİTMEZLERDİ'

Öldürülen çiftin arkadaşlarından emekli öğretmen Murat Kurt da "Çok iyi iki insanı kaybettik. O¨gˆretmen arkadas¸ımızla 20 yıl beraber c¸alıs¸tık. Koms¸umuzdu. Karıncayı incitmez, iyilik severlerdi. O¨gˆrencilerine kars¸ı gayet iyi davranırdı. Hic¸ kimseden bugu¨ne kadar s¸ikayet olmamıs¸tır. Vatandas¸lar tarafından sevilen bir kis¸idir. Olayı aks¸am o¨gˆrendim. Olay daha o¨nce olmus¸. U¨zgu¨nu¨z, c¸ok degˆerli bir kis¸iydi" diye konuştu.