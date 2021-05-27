Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar kispetleriyle antrenmanlara başladı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:56

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 660'ıncısının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Kırkpınar'da, Er Meydanı'na çıkacak olan Edirneli pehlivanlar, yağlanıp kispetlerini giyerek antrenmanlara başladır. Sarayiçi'nde çalışmalara başlayan Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri havasına girmek için cazgır ve müzik aletinden çalınan davul-zurna sesleriyle kendilerini motive edip rakipleriyle güreş tutuyor. Yağlanıp kolların bağlandığı antrenmanlarda peşrev de çeken pehlivanlar kendi boylarındaki rakiplerini yenerek bir üs tura çıkmak için mücadele edecekler.

ŞAMİL DOĞU DELEN: "KIRKPINAR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, Kırkpınar için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacak olması güreş camiasında mutlulukla karşılandı. 2021 sezonu Kumluca Güreşleri ile başladı. Yağlı güreş hasreti de sona ermiş oldu. Kırkpınar, Edirne'nin düğünüdür. Güreşlerimizi geçen sene maalesef yapamadık. Bu yılki güreşler öncesinde çalışmalarımıza başladık. Tüm tedbirleri alarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. İnşallah en güzel şekilde güreşlerimizi yapacağız. Kırkpınar'a gelecek tüm pehlivanlara başarı diliyorum" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çayırda antrenmanlara başladıklarını söyleyen pehlivanlardan Atakan Makas,"Yavaş, yavaş forma girdik. Havaların ısınmasıyla çayırda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Güzel bir formla Kırkpınar'a gireceğiz. İnşallah 40 gün içinde en iyi forma girip kulübümüz ve kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Şafak Yanık ise "Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapılmasını iple çekiyoruz. Çok özledik. Kırkpınar'da güreş tutmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.