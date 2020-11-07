Kırmızı Oda dizisinde ayrılık

Kırmızı Oda'ya Garip rolüyle konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan son bölümde diziye veda etti. Binnur Kaya ise sosyal medya hesabından Nalçakan ile veda fotoğrafı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 10:39
Kırmızı Oda dizisinde ayrılık
Abone Ol google-news

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölüm süren Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti.

Dizinin başrol oyuncusu Binnur Kaya ise sosyal medya hesabından Garip rolüne hayat veren Celil Nalçakan'la çekilen fotoğraflarını paylaşarak oyuncunun rolüne veda etti.

Binnur Kaya Instagram paylaşımında, "Canım Celil...Ne güzeldi seninle göz göze oynamak...Gülmek... Sohbet etmek...İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın... Yollarımız açık olsun...Tekrar buluşmak dileğiyle" notunu yazdı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler