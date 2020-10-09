Kırmızı Oda kadrosuna yeni bir isim dahil oldu

09 Ekim 2020 Cuma, 17:52

TV8 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Ünlü oyuncu Asuman Kostak, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

Kostak, dizide Doktor Gülseren Budaycıoğlu'nun (Binnur Kaya) annesi rolünde oynayacak.