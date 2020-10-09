Kırmızı Oda kadrosuna yeni bir isim dahil oldu

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran ‘Kırmızı Oda' kadrosuna Asuman Kostak katılıuyor.

09 Ekim 2020 Cuma, 17:52
Kırmızı Oda kadrosuna yeni bir isim dahil oldu
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TV8 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Ünlü oyuncu Asuman Kostak, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

Kostak, dizide Doktor Gülseren Budaycıoğlu'nun (Binnur Kaya) annesi rolünde oynayacak.


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