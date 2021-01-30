'Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral diziden ayrıldı
"Kırmızı Oda" dizisinde Doktor Ayşe karakterini canlandıran Meriç Aral, 22. bölümde diziye veda etti.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Madalyonun İçi" kitabında yer alan yaşanmış öykülerden esinlenen "Kırmızı Oda" dizisi, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral’ın paylaştığı dizi, 29 Ocak Cuma akşamı 22. son bölümüyle ekrana geldi.
DOKTOR AYŞE VEDA ETTİ
Hoşçakal Dr. Ayşe, yolun açık olsun!#KırmızıOda @OGMPictures @tv8 pic.twitter.com/tVTU5ZPvR0— Kırmızı Oda Dizi (@kirmiziodadizi) January 29, 2021
"Kırmızı Oda"da Doktor Ayşe karakterini canlandıran oyuncu Meriç Aral, diziye veda etti.
Binnur Kaya'nın tüm doktorları topladığı dizinin son bölümünde performansı ile dikkat çeken Doktor Ayşe için veda yemeği düzenlendi.
'HARİKA BİR EKİP'
Oyuncu Meriç Aral, ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çok harika bir ekiple tanışmış ve çalışmış olmanın mutluluğu ile ayrılıyorum Kırmızı Oda'dan. Tüm ekip arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum!"
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