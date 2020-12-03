Kırmızı Oda'ya 2 sürpriz isim
TV 8’in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’nın kadrosuna 2 sürpriz isim daha katıldı.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından senaryolaştırılarak diziye uyarlanan Kırmızı Oda’nın 4 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünün fragmanı yayınlandı.
Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin’in paylaştığı Kırmızı Oda’ya Burcu Biricik’in dahil olmasının ardından dizinin kadrosuna Sevinç Erbulak ve Elif Ceren Balıkçı da katıldığı açıklandı.
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