Kırmızı Oda’ya sürpriz transfer
TV8’in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından senaryolaştırılan dizide Akif karakterini oyuncu Deniz Hamzaoğlu canlandıracak.
Yapımcılığın OGM Pictures’ın üstlendiği TV8 ekranlarının en çok izlenen dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna yeni ismi dahil etti. Başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.
Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterini canlandıracak.
Bulduğu her şeyi yanında taşıyan ve çöp biriktiren, takıntılı bir karakter olan Akif, hayat hikayesiyle Kırmızı Oda seyircilerinin yeni favorisi olması bekleniyor. Başarılı oyuncu son olarak Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ve Bayi Toplantısı adlı sinema filminde seyirci karşısına çıkmıştı.
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