Kırmızı Oda’ya sürpriz transfer

16 Ekim 2020 Cuma, 10:35

Yapımcılığın OGM Pictures’ın üstlendiği TV8 ekranlarının en çok izlenen dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna yeni ismi dahil etti. Başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.

Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterini canlandıracak.

Bulduğu her şeyi yanında taşıyan ve çöp biriktiren, takıntılı bir karakter olan Akif, hayat hikayesiyle Kırmızı Oda seyircilerinin yeni favorisi olması bekleniyor. Başarılı oyuncu son olarak Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ve Bayi Toplantısı adlı sinema filminde seyirci karşısına çıkmıştı.