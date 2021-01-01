Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 24 gözaltı

Kırşehir'de IŞİD'e yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Irak uyruklu oldukları öğrenildi.

AA
01 Ocak 2021 Cuma, 11:02
Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 24 gözaltı
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle halen irtibatlarını sürdürdükleri öne sürülen 26 kişinin yakalanması için kent merkezinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gece boyu süren operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada, örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirildi.


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