28 Temmuz 2020 Salı, 16:41

Roya Kayhani ve Bahman Aslan, 1953 yılında Tahran’daki bir kırtasiye dükkanında karşılaşırlar; ikisi de 17 yaşındadır. Roya edebiyata düşkün bir genç kızdır ve Bay Fahri’nin kitaplar, kağıtlar, dolma kalemler ve renkli mürekkep şişeleriyle dolu kırtasiye dükkanı onun huzur bulduğu bir vahadır. Bahman, Mevlâna’nın şiirlerine düşkün ve demokratik bir İran arzusuyla tutuşan coşkulu bir delikanlıdır.

Her salı günü kırtasiye dükkanında buluşan ikili arasında kısa sürede bir aşk filizlenir. Ancak o yıl Şah yanlısı güçlerin gerçekleştirdiği darbe, hem İran’ın demokratik ve bağımsız bir ülke olma yolunda ilerleyişine son verecek hem de Roya ve Bahman’ın yollarının beklenmedik bir şekilde ayrılmasına neden olacaktır.

Aradan 60 yıl geçtikten sonra, Roya ülkesinden uzak Amerika’da kurduğu hayatını sürdürürken, kader onları bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Roya yarım yüzyıldan uzun bir süredir aradığı cevapları bulma fırsatını nihayet yakalamıştır: Bahman o darbe günü niye ortadan kaybolmuştu? Roya’yı niye terk etmişti? Roya’yı nasıl unutabilmişti?

Kırtasiye Dükkânı / Marjan Kamalı / Çeviren: Çiğdem Banguoğlu Aka / Remzi Kitabevi / 328 s.