Kısa çalışma ödeneği nedir, ne zaman bitiyor?
Covid-19 ekonomik tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceğine de değindi. Peki kısa çalışma ödeneği nedir ve ne zaman sona erecek?
Türkiye’de yeni tip koronavirüsün
(Covid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında uygulamaya
geçirilen kısa çalışma ödeneği, son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte
31 Mart'a kadar uzatılmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine
Toplantısı sonrası kısa çalışma ödeneğine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kısa
çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. 3.7 milyon çalışanımıza 30 milyar
lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre
peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz" ifadelerini
kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19)
nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma
ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de
Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında hayata
geçirilen; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki
haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması
veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en
az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere
sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir
uygulamadır.
Kısa çalışma uygulaması ve kısa
çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.
Sigortalı çalışanın, çalışmadığı
gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana
ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının
yüzde 60'ıdır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HANGİ KOŞULLARDA BAŞVURU YAPILABİLİR?
İşveren, genel ya da bölgesel
kriz durumlarında; işyerindeki çalışma süresinin büyük oranda azaldığı veya
durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunur. İş Müfettişleri değerlendirmeleri
yapar ve uygunluk durumunda onay verir.
İşyerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak 1/3 oranında azaltılması ya da devamlılık şartı
aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen veya dört hafta süreyle durdurulması
gerekmektedir.
Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapabilmeniz için;
Kısa Çalışma Talep Formu
doldurulur.
Kısa Çalışma İşçi Listesi
doldurulur.
İŞKUR e-posta adresinize
gönderilir.
İŞKUR temsilciniz size mail ile
dönüş yaparak eksiklerinizi bildirir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?
Çalışanın son 12 aylık prime esas
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancının yüzde 60'ı olarak
belirlenir. Aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Tamamen
faaliyetin durdurulması durumunda 1.752,40 lira ile 4.380,99 lira aralığında
kısa çalışma ödeneği ödenir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Covid-19’un ekonomik etkilerine
yönelik uygulamaya geçirilen işten çıkarma yasağı ile ilgili de yeni bir
gelişme yaşandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile söz konusu
düzenlemelerin süresi 17 Mart'tan itibaren uzatılmış oldu. Buna göre işten
çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihinde bitecek. Erdoğan, 2021 yılının Haziran
ayına kadar işten çıkarma yasağını uzatma yetkisine sahip.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren
yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret
tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana
kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.
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