Kısa çalışma ödeneği nedir, ne zaman bitiyor?

16 Mart 2021 Salı, 11:43

Türkiye’de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında uygulamaya geçirilen kısa çalışma ödeneği, son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası kısa çalışma ödeneğine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. 3.7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirilen; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının yüzde 60'ıdır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HANGİ KOŞULLARDA BAŞVURU YAPILABİLİR?

İşveren, genel ya da bölgesel kriz durumlarında; işyerindeki çalışma süresinin büyük oranda azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunur. İş Müfettişleri değerlendirmeleri yapar ve uygunluk durumunda onay verir.

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 1/3 oranında azaltılması ya da devamlılık şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen veya dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapabilmeniz için;

Kısa Çalışma Talep Formu doldurulur.

Kısa Çalışma İşçi Listesi doldurulur.

İŞKUR e-posta adresinize gönderilir.

İŞKUR temsilciniz size mail ile dönüş yaparak eksiklerinizi bildirir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenir. Aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Tamamen faaliyetin durdurulması durumunda 1.752,40 lira ile 4.380,99 lira aralığında kısa çalışma ödeneği ödenir.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Covid-19’un ekonomik etkilerine yönelik uygulamaya geçirilen işten çıkarma yasağı ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Mart'tan itibaren uzatılmış oldu. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihinde bitecek. Erdoğan, 2021 yılının Haziran ayına kadar işten çıkarma yasağını uzatma yetkisine sahip.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

