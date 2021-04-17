Kısa vadeli dış borç 192 milyar dolarla rekor tazeledi

17 Nisan 2021 Cumartesi, 14:24

2021 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, 192 milyar dolarla rekor tazeledi.

Bu rakam, 2020 yılı Şubat ayında 168,5 milyar dolar, Nisan ayında 164,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 19,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,0, TCMB’nin yüzde 11,9, özel sektörün ise yüzde 65,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.