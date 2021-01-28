Kişi başı gelir İstanbul’da 15 bin 285, Ağrı’da 2 bin 946 dolar

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Türkiye genelinde 2018’de 9 bin 792 dolar olan kişi başına ortalama GSYH 2019’da 9 bin 213 dolara düştü. En en yüksek gelire sahip olan İstanbul’da bu rakam 16 bin 313 dolardan 15 bin 285 dolara, en düşük gelire sahip Ağrı’da ise 2 bin 998 dolardan 2 bin 946 dolara indi.

Bu kapsamda İstanbul-Ağrı gelir farkı da 2019’da 5.2 kat oldu. Ayrıca kişi başına ortalama GSYH’nin ülke genelinde 12 bin 582 dolarla en yüksek olduğu 2013’te, bu rakam İstanbul’da 20 bin 883 dolar, Ağrı’da 3 bin 995 dolardı. Yine 2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki 81 ilin 67’si ortalama kişi başına GSYH’nin altında, 14’ü ise üstünde kaldı. Bunun yanı sıra 2019’da 2018’e göre kişi başına GSYH sadece 8 ilde arttı.

EN AZ BAYBURT’TA

Oransal olarak bakıldığında ise 2018’den 2019’a kişi başına GSYH en çok Karabük’te düştü ve yüzde 20.1 azalarak 8 bin 532 dolardan 6 bin 818 dolara indi. En yüksek artış ise yüzde 6.4 ile 4 bin 400 dolardan 4 bin 683 dolara çıkan Siirt’te hesaplandı. İl düzeyinde GSYH’ye bakıldığında 2019’da İstanbul 1.3 trilyon lira ve yüzde 30.7 payla ilk sırada.

Bu ili 395.7 milyar lira ve yüzde 9.2 payla Ankara ve 263 milyar lira ve yüzde 6.1 payla İzmir izledi. En düşük GSYH 2.8 milyar lira ve yüzde 0.07 payla Bayburt’ta. Bu ili de 3.4 milyar TL ve yüzde 0.08 payla Ardahan ve 4.1 milyar lira ve yüzde 0.1 payla Tunceli izledi.