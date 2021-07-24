Kısıtlamalar yeniden getirildi: Avustralya'da Covid-19 yasakları protesto edildi
Avustralya'da Covid-19'un Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Delta varyantının etkili olduğu ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, en büyük iki kent Sydney ve Melbourne'de toplanan binlerce gösterici, kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istedi.
"Özgürlük" istediklerini belirten pankartlar taşıyan göstericiler, "Avustralya uyan", "Yeter artık", "Aşıya hayır maskelerinizi indirin", "Haklarımız var" sloganları attı.
SYDNEY'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Sydney'deki Victoria Park'tan kent merkezindeki belediye binasına yürüyen göstericilerin, polise plastik şişeler ve bazı maddeler atması üzerine arbede çıktı.
Aralarında atlı polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri izinsiz gösteriye müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Yeni Güney Galler (NSW) polisinden yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkının tanıdığını ancak protestonun halk sağlığı kurallarını ihlali ettiği kaydedildi.
Melbourne'de kent merkezinden Victoria Eyalet Parlamentosu önüne yürüyen göstericiler, yasak karşıtı pankartlar taşıdı. Polisin yoğun önlem aldığı gösteride gözaltına alınanların olmadığı bildirildi.
ÜLKEDE SON DURUM
Avusturalya'da son 24 saatte 176 kişide Covid-19 tespit edildi.
Ülkede salgının başladığı 25 Ocak 2020'den bu yana 32 bin 935 vaka kaydedildi, 916 kişi de Covid-19'dan hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü
- Kurbanlık boğanın saldırısına uğradı: O anlar kamerada
- Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
- Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
- Tuzla’da çelik kasa hırsızları kamerada
- Çin'de mısır hasadında drone dönemi
- Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Delta varyantının sırrı çözüldü!
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Asıl tehdit İstanbul'da değil
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi