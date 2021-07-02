Kısıtlamaların kalkmasıyla sinema salonları bugün açılıyor

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Sinema salonları nihayet açılıyor ama akıllarda bazı soru işaretleri var. Örneğin izleyici kapasitesi ne olacak, hangi filmler vizyona girecek ve izleyici nelerle karşılacak gibi… Türkiye’nin en büyük sinema salonları zinciri CGV Mars Group’un yöneticisi Nurdan Ulu Horozoğlu bu konularda bizi aydınlattı ve sorularımıza yanıt verdi.

Nurdan Ulu Horozoğlu

- Pandemi yasaklarının kalkışı ile birlikte salonların da açılması gündemde. CGV olarak nasıl bir yol izleyeceksiniz? Tüm salonları birlikte mi açacaksınız örneğin?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan normalleşme planı kılavuzu çerçevesinde; çalışanlarımızın en sağlıklı ortamda görevlerini yapabilmeleri, misafirlerimizin gönül rahatlığıyla beyaz perdede film keyfini yeniden yaşayabilmesi adına gerekli tüm hijyen ve sağlık prosedürlerinin düzenlenmesi ve uygulanması noktasında hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son kararla birlikte 2 Temmuz’da ilk film gösterimimizi yapacağız. Zincirimizdeki tüm salonları birlikte açıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her ilde ve bölgede sinemaseverleri beyaz perdeyle yeniden buluşturmak üzere çalışmalarımızı tamamladık. Bölge ya da il fark etmeksizin açılışımızı ülke genelinde yapacağız.

‘HABABAM SINIFI İLK GÜN ÜCRETSİZ

- İlk etapta hangi filmleri gösterime sokacaksınız? Bunları neye göre belirlediniz?

Hem dünya çapında büyük ses getiren ve gişe rekorları kıran global yapımlara hem de salonlarda gülmeyi özledik diye yerli yapımlara açılış programımızda yer veriyoruz. Yerli filmler “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları” ve “Son Şaka” sinemaseverlerin özlemini duyduğu sinemadaki eğlenceyi ve kahkahayı geri getirecek. “Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları” sinemaların açıldığı gün, tüm seans ve tüm salonlarda ücretsiz olarak seyirci ile buluşacak. Yine “Fast & Furious 9”, “Sessiz Bir Yer” ve “Cruella” gibi rekorlar kıran ve pek çok ülkede büyük ilgi toplayan yapımlar açılışla birlikte vizyonda olacak. “The Conjuring”, “Black Widow”, “Relic", “My Salinger Year", “Space Jam: A New Legacy”, “Supernova", “Imagination Land", “Spirit Untamed” de yine vizyonlarımıza gelecek diğer global yapımlar. Sinemaseverlerin uzun zamandır uzak kaldığı beyaz perde özlemini gidersin diye her türden filme programımızda yer vermeye çalıştık. Globalde ses getirmiş, gişe rekorları da kıran yapımları da sinemaseverlerimizle buluşturmak bizim için oldukça önemli.

- İzleyicinin nasıl bir ilgisi olacak sizce? Beklediğiniz kadar ilgi olmazsa yeni bir düzenlemeye gidecek misiniz?

Uzun zamandır kapalı olan sinemalarımız açılışla birlikte sinemaseverlerimizin yoğun ilgisiyle karışılacağını düşünüyoruz. Bizler de bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, sinemaseverlerin ilgisini tekrar kazanmak için çeşitli sürprizler yapmayı planlıyoruz. Örneğin sinemaseverler açılışa özel iki hafta boyunca ücretsiz orta boy popcorn hediyesine sahip olabilecek. Filmlere özel promosyonlar, sürpriz hediyeler ve yarışmalar da düzenlemeyi planlıyoruz.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

- Ne gibi sağlık önlemleri alınacak salonlarda ve izleyici kapasitesi ne olacak?

Bakanlığın iletmiş olduğu salgınla mücadele kapsamında belirlenen tüm kural ve tavsiyeleri esas alarak hareket ediyoruz. Sadece sinema girişlerinde de değil, ortak kullanım alanlarında ve büfelerde de gerekli tüm hijyen ve dezenfekte önlemlerini alıyoruz. Yine geçen yaz döneminde yaptığımız gibi salonlarımızın metrekaresine göre davetli sayılarımızı, ziyaretçilerimizi belirleyerek konuklarımızı salonlardan içeriye alıyoruz. Ziyaretçilerimiz, salonlarımızın yer aldığı AVM’lere HES kodu uygulamasıyla giriş yapıyor. AVM dışında veya açık konsept bir yapıya sahip lokasyonlarımız için de HES kodu kontrolü yaparak seyircilerimizi salonlara alıyoruz. Eğer bu dönemde yeni bir kılavuz yayınlanırsa önlemlerimizi yeni gelişmelere göre şekillendireceğiz. Ancak şu anda hâlihazırda devam eden kurallar ve önlemleri dikkate alarak hareket ettiğimizi söyleyebilirim.

‘HAZIRLIK İÇİN SÜRE İSTEDİK’

- Bağımsız salonlar aslında haziran başı da salonların açılmasının gündemde olduğunu ama büyük zincirlerin bunu istemediğini söylüyor. Bu doğru mu, siz mi istediniz 1 Temmuz’a kadar beklenmesini?

Haziran ayı için açıklanan normalleşme planı ülkece kademeli olarak normalleşeceğimizin habercisiydi. Bu hepimiz için sevindirici bir haberdi. Çünkü tam kapanma sürecinin ardından aşılanma çalışmalarının da yaygınlaşmasıyla normale dönme sürecimiz daha da hızlanmaya başlamıştı. Ancak bizim de normalleşme kapsamında misafirlerimiz için bir hazırlık sürecine girmemiz gerekiyordu. Çalışanlarımızın sağlıklı bir ortamda görevlerini yapabilmeleri ve misafirlerimizin de özlemini duyduğu beyaz perdeyle gönül rahatlığıyla kavuşabilmeleri için hazırlıklar yapmamız gerekiyordu. Tüm ekosistem oyuncuları olarak uzun süredir kapalı olan sinema salonlarımızda hijyen ve güvenlik önlemleri almak konusunda, vizyona girecek filmlerin durumu hakkında ve kapasite konularında hazırlıklarımızı tamamlamak için zamana ihtiyaç duyduk. Görüşmelerimizde bu gerekliliklerden bahsettik ve sonrasında bilim kurulunun da yönlendirmesiyle sinemaların açılması ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi sektör olarak hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız, sinemaseverlerle buluşacağımız günü iple çekiyoruz.

- Bilet fiyatları nasıl belirlendi, zam yaptınız mı, yaptınızsa ne kadar?

Finansal planlamalar dâhilinde zaman zaman planlarımızda değişiklikler olabiliyor. Pandemi sürecinde de aslında bunun çok iyi bir örneğini yaşadık. Ancak tüm planlamalarımızı misafirlerimizi en uygun şekilde sinema ile buluşturmak hedefini gözeterek düzenliyoruz. Kapalı kaldığımız uzun sürenin ardından piyasa koşullarındaki değişikliklere istinaden fiyat politikamızda küçük değişiklikler yapacağız. Fiyat politikamız konusu aynı zamanda indirimleri ve promosyonları da içeriyor. Burada açılışımızda yaptığımız promosyon faaliyetlerimizden örnek verebiliriz. İzleyicilerimize iki farklı film için ücretsiz izleme fırsatı sunarken, iki hafta boyunca ücretsiz mısır hediyesi de ikram ediyoruz. Bu nedenle zaman zaman duruma ve atmosfere bağlı olarak fiyat politikamızda değişiklikler olabileceğini söylemek isterim.