Kısıtlanan hesabı aktif edilen Kaftancıoğlu'ndan 'Ebabil' göndermesi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun resmi Twitter hesabı, trollerin spam saldırısının ardından kısıtlandı. Kısıtlamanın ardından hesabını geri alan Kaftancıoğlu, Ebabil Harekatı adlı trol grubuna ebabil kuşlarıyla ilgili bir şarkıyla cevap verdi.
Son günlerde AKP’ye yakın hesaplar ve trollerin hedefinde olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun resmi Twitter hesabı kısıtlandı. Kısıtlamanın ardından Kaftancıoğlu'nun hesabı bir süre sonra tekrar aktif hale geldi.
Söz konusu kısıtlamanın AKP'li trollerin Telegram'da oluşturdukları örgütün spam saldırısı sonucunda gerçekleştiği öne sürüldü.
'NEFES ALAMASINLAR'
AKP'lilerin Telegram'da ‘Ebabil Harekâtı’ adı altında oluşturduğu trol grubunda yayınlanan mesajda, "Canan Kaftancıoğlu'nun hesabı Ebabiller tarafından kısıtlandı. Helal olsun sizlere. Nefes alamasınlar" ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet'in ulaştığı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabının tekrar açılması için başvuru yapılacağını söyledi.
Kısa bir süre sonra hesabını geri alan Canan Kaftancıoğlu, "Ne şarkılar varmış unutuldular, ben hala buradayım" diyerek Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi'nin seslendirdiği "Ebabil" şarkısını paylaştı.
Ne şarkılar varmış unutuldular, ben hala buradayım:))#DayanışmanızaSağlık pic.twitter.com/My8pBMESjF— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 20, 2020
'ORGANİZE KÖTÜLÜK DURMUYOR'
Kaftancıoğlu'nın danışmanı Samet Akten, sosyal medyada konuya ilişkin paylaştığı mesajda, "Telegram'da Ebabil Harekatı adıyla grubu bulunan ve yaklaşık 18 bin aktif üyesi olan yeşil toplu bir trol örgütünün spam saldırısı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabı kısa bir süreliğine askıya alındı. Organize kötülük durmuyor." dedi.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun resmi twitter hesabı: @Canan_Kaftanci Sayın Kaftancıoğlu adına açılan diğer tüm hesaplar sahte olup hiçbirine itibar edilmemelidir.
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