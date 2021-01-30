Kistik fibrozisli oğlu ve diğer hastalar için İzmir'den Ankara'ya yürüyor: Bu çocuklar ölmesin

30 Ocak 2021 Cumartesi, 17:27

Kistik fibrozis, özellikle akciğerler, sindirim sistemi ve vücudun diğer organlarına ciddi hasarlar veren kalıtsal bir hastalık. Kistik fibrozis; mukus, ter ve sindirim sıvısı üreten hücreleri etkiliyor. Kistik fibrozis için tam iyileşme sağlayan herhangi bir tedavi bulunmuyor. Tedavi, belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için yapılıyor.

Caner Çiçek kistik fibrozisli oğlu Ateş Çiçek için İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe başladı. Çiçek, kistik fibrozisli çocukların sesinin duyulması ve hastalara bir an önce yardım edilmesi için yürümeye başladığını söyledi. Yürüyüşünün 7. gününde olan Caner Çiçek Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalardan bulundu.

"YURT DIŞINDAKİ İLAÇLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Hastalığın birçok mutasyonu olduğunu ve çok ağır şekilde seyrettiğini belirten Çiçek, "Kistik fibrozis organların birçok yerine zarar veren bir hastalık. Akciğer, karaciğer, pankreas gibi organlara büyük hasar veriyor. Organlar yeterli düzeyde çalışmadığı için vücutta balgam oluşuyor. Bu balgamda ciğerlere yapıştığı için nefes almak imkânsız hale geliyor. Bu hastalığın çok çeşitli mutasyonları var. Bu mutasyonlar da her kişi de farklı belirtiler vermesini sağlıyor.Kistik fibrozis için tam iyileşme sağlayan herhangi bir tedavi yok ama bu hastalığı taşıyanlar için belirli ilaçlar var. Bizim de yurt dışında bulunan ilaçlara ihtiyacımız var" dedi.

"BU ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, SESİMİZİ ARTIK DUYUN"

İzmir'den Ankara'ya farkındalık ve destek için yürüdüğünü söyleyen Çiçek şunları aktardı:

"Benim yürüyüşüm hem yetkililerin bu hastalık için yardımcı olmaları hem de toplumun bilinmeyen bu hastalık karşısında bilinçlenmesi için. Bu nedenlerle İzmir'den Ankara'ya yürüyorum. Yürüyüşüm başladıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Meclis Üyesi Murat Kahraman bizimle iletişime geçti. Ankara'ya gittiğimde beni sanırım bu isimler karşılayacak. AKP ve MHP tarafından kesinlikle bize ulaşan bir şey yok.

Bu çocuklar ölüyor. Bir an önce bizim sesimizi duymaları gerekiyor. Çocuklar nefes alamıyor, acı çekerek ölüyorlar. Bizim sesimizi duyun. "