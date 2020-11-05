Kıtalararası yarışta ilklerin senesi

05 Kasım 2020 Perşembe, 17:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl istikamet ilk kez Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak. Pandemi önlemleri kapsamında Yenikapıda’dan start olacak koşuda N Kolay ilk kez isim sponsoru olacak.

Pandemi sebebiyle önceki senelerin aksine kısıtlı katılım olacak. Pazar günü düzenlenecek N Kolay 42 İstanbul Maratonu’nda 42k kategorisinde parkura 4.000 kişi çıkacak.

İLK KEZ SANAL KOŞU

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda ilk kez sanal koşu uygulaması gerçekleştirilecek. Pandemi sebebiyle dünyadaki birçok maraton bu sene sanal koşu düzenlerken İstanbul Maratonu’nda da aynı uygulama yapılacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleşecek.

KÖPRÜ İKİ KEZ GEÇİLECEK

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda bu yıl yarışmacılar farklı bir parkurda koşacak ve i1k kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kez geçecek. Maratonda yarışmacılara dağıtılacak kitler 5-6 Kasım’da 10.00-18.00, 7 Kasım’da 10.00-19.00 saatleri arasında Zorlu PSM Gösteri Merkezi’nde yapılacak.