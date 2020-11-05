Kıtalararası yarışta ilklerin senesi
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl istikamet ilk kez Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak. Pandemi önlemleri kapsamında Yenikapıda’dan start olacak koşuda N Kolay ilk kez isim sponsoru olacak.
Pandemi sebebiyle önceki senelerin aksine kısıtlı katılım olacak. Pazar günü düzenlenecek N Kolay 42 İstanbul Maratonu’nda 42k kategorisinde parkura 4.000 kişi çıkacak.
İLK KEZ SANAL KOŞU
N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda ilk kez sanal koşu uygulaması gerçekleştirilecek. Pandemi sebebiyle dünyadaki birçok maraton bu sene sanal koşu düzenlerken İstanbul Maratonu’nda da aynı uygulama yapılacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleşecek.
KÖPRÜ İKİ KEZ GEÇİLECEK
N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda bu yıl yarışmacılar farklı bir parkurda koşacak ve i1k kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kez geçecek. Maratonda yarışmacılara dağıtılacak kitler 5-6 Kasım’da 10.00-18.00, 7 Kasım’da 10.00-19.00 saatleri arasında Zorlu PSM Gösteri Merkezi’nde yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’