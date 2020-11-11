Kitapyurdu sesli kitap uygulamasına başladı

Okurları 20 yıldır internet üzerinden kitapla buluşturan "Kitapyurdu.com" sesli kitap uygulaması başlattı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:00
Kitapyurdu sesli kitap uygulamasına başladı
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Kitapseverler, uygulama sayesinde yüzlerce sesli kitabı akıllı telefonlar aracılığıyla dinleyebilecek.

Aylık abonelik sistemiyle sesli kitaplara ulaşabilen kullanıcılar, ilk kayıtta 30 günlük deneme süresinden faydalanabilecek.

Görme engelliler ise bilgiye erişimi bir ayrıcalık olmaktan çıkarmasıyla da dikkati çeken uygulamayı tamamen ücretsiz kullanabilecek.


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