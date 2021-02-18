Kıvanç Sezer'in Ödüllü Filmi 'Küçük Şeyler' BluTV’de

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:17

Prömiyerini dünyanın önemli film festivallerinden 54. Karlovy Vary Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren film, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifte odaklanıyor.

Filmin başrollerinde Alican Yücesoy ve Başak Özcan yer alırken onlara Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler eşlik ediyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Kıvanç Sezer’in yaptığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.

Sezer’in ikinci uzun metraj filmi "Küçük Şeyler", Türkiye’de katıldığı 23. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü başta olmak üzere toplam üç ödül ve 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden de En İyi Erkek Oyuncu (Alican Yücesoy) ödülü dahil yine toplam üç ödül kazandı.

Küçük Şeyler’in duyma ve görme engelliler için geliştirilmiş versiyonu da bu ay içinde BluTV’de yayımlanacak.