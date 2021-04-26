Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü iş ilanı: 5 personel alınacak

26 Nisan 2021 Pazartesi, 09:09

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde görevlendirmek üzere 5 personel alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.

Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.