Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü iş ilanı: 5 personel alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü iş ilanı yayınladı. İş ilanına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 personel alacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde görevlendirmek üzere 5 personel alacak.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.
Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
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